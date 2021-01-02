اليوم السابع
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وزير خارجية الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "مفترق طرق جديد"

السبت، 02 يناير 2021 09:11 ص
وزير خارجية الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "مفترق طرق جديد" وزير الخارجية الصيني وانغ يي
رويترز

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 قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات رسمية نشرت، اليوم السبت، إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى "مفترق طرق جديد" وإنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترة "صعوبة غير مسبوقة".
 
وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي فيروس كورونا. وفي أحدث تحرك لها، أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على قائمتها السوداء قائلة إن لها صلات بالجيش.
 
وذكر وانغ في مقابلة مشتركة مع وكالة شينخوا للأنباء ووسائل إعلام رسمية أخرى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين في الآونة الأخيرة أضرت بمصالح البلدين وجلبت مخاطر جسيمة للعالم.
 
لكنه قال إن ثمة فرصة الآن أمام الجانبين "لفتح نافذة جديدة من الأمل" وبدء جولة جديدة من الحوار.
 
وكان من المتوقع على نحو كبير أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى أربع سنوات في ظل إدارة دونالد ترامب. وفي الشهر الماضي عبّر وانغ عن أمله أن يتيح انتخاب بايدن عودة السياسة الأمريكية تجاه الصين "إلى الموضوعية والعقلانية".
 
لكن بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، الجاري استمر في توجيه الانتقادات للصين بسبب "انتهاكاتها" المتعلقة بالتجارة وغيرها من القضايا.
 
ولم يذكر وانغ بالاسم ترامب أو بايدن، لكنه حث الولايات المتحدة على "احترام النظام الاجتماعي ومسار التنمية" اللذين اختارتهما الصين. وقال "لو أن واشنطن تتعلم من الدروس" لأمكن حل الخلافات بين الجانبين.
 
واتهم سياسيون في الولايات المتحدة الصين بعدم الإفصاح عن تفشي فيروس كورونا في مراحله المبكرة مما أخّر التعامل مع الأمر وساهم في انتشار المرض بشكل أكبر وأسرع. لكن وانغ قال إن الصين بذلت قصارى جهدها لمكافحة انتشار الفيروس و"دق ناقوس الخطر" لبقية العالم.
 

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وانغ يي

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دونالد ترامب

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علاقات دولية

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