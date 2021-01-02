وزير خارجية أيرلندا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لا يدعو للاحتفال

كتبت رباب فتحى

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس شيئًا يحتفل به" بعد أن قطعت المملكة المتحدة رسميًا العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث حذر من اضطرابات التجارة بسبب الروتين الجديد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي تناقض صارخ مع توصيف رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون المزدهر لمستقبل البلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية في الساعة 11 مساءً يوم الخميس، رسم كوفيني رحيل المملكة المتحدة كمصدر للأسف.

ووصف كوفيني الأمر بأنه نهاية حقبة ، وقال إن التجارة عبر البحر الأيرلندي "سوف تتعطل بسبب المزيد من الضوابط والإعلانات ، والبيروقراطية والأعمال الورقية ، والتكلفة والتأخيرات".

لكن يوم الجمعة، مع وصول العبّارات الأولى إلى جمهورية أيرلندا من بريطانيا بموجب قواعد التجارة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بدا أن الأحداث تسير بسلاسة. في دبلن ، رست سفينة "أوليسيس" التابعة للعبارات الأيرلندية في الساعة 5.55 صباحًا وعلى متنها حوالي 12 شاحنة ، بعد السفر من هوليهيد في ويلز ، ولم يكن هناك أي تأخير حيث قامت مقطورات الشحن بتخليص الفحوصات الجمركية.

في هذه الأثناء ، أبحرت العبّارات الأولى أيضًا داخل وخارج ميناء دوفر بهدوء ، على الرغم من أنه يُعتقد أن الاختبار الحقيقي لم يأت بعد لأن العام الجديد عادة ما يكون هادئًا وكان المستوردون يخزنون المنتجات قبل نهاية الفترة الانتقالية.

في مقابلة مع برنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 يوم الجمعة ، قال كوفيني: "على مدار 48 عامًا ، كانت المملكة المتحدة حقًا جزءًا مركزيًا من الاتحاد الأوروبي. وهذا الآن ينتهي بثبات مع نهاية الفترة الانتقالية ... بالنسبة لنا جميعًا في أيرلندا ، هذا ليس شيئًا نحتفل به. علاقتنا مع المملكة المتحدة وثيقة جدًا ومتكاملة ومتشابكة جدًا ، إذا كنت ترغب في ذلك ، سياسيًا واقتصاديًا ومن منظور عائلي."