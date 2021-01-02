جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد على سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد، وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار في وقت قياسي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.



وكان اجتماع قد عُقد، الخميس الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى.



واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى المطار.