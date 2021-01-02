اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 08:07 م
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وزير الصحة الكويتى يعلن شفاء 213 حالة مصابة بفيروس كورونا

السبت، 02 يناير 2021 08:00 م
وزير الصحة الكويتى يعلن شفاء 213 حالة مصابة بفيروس كورونا الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتى
الكويت /أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 213 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 146 ألفا و990 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال213 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 260 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 146 ألفا و777 حالة.

 


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