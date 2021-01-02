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وزير السياحة والآثار يلتقى بالطفل حسن صاحب أشهر فيديو لسائح أردنى بالأقصر

السبت، 02 يناير 2021 03:19 م
وزير السياحة والآثار يلتقى بالطفل حسن صاحب أشهر فيديو لسائح أردنى بالأقصر وزير السياحة والآثار والطفل حسن
الأقصر – أحمد مرعى

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التقي الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى ختام جولاته بالبر الغربي بالأقصر ، بالطفل حسن حسان أبو المجد الشهير بـ  "حمام " صاحب أشهر فيديو مع شاب رحالة أردني والذي أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، مؤكدا على ضرورة دعم وتكريم هذه النماذج البسيطة التى تنقل صورة ذهنية مميزة عن ضيوف مصر من مختلف دول  العالم.

وكان  الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، زار اليوم السبت، الأقصر لفتح مقبرة رمسيس الأول بوادي الملوك برقم 116 لزيارات السائحين بعد غلقها منذ 14 عام لأعمال التطوير والترميم ، كما تفقد  العمل في طريق الكباش ، وترميمات أعمدة صالات الكرنك. 

 

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر لطفل الأقصر ، حسن حسان ، الذى يعمل عربة كارو ،وأصبح حديث السوشيال ميديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما استضاف سائحا أردنيا في منزله، وتحدث معه بالغه الانجليزية ، وتخطت مشاهدات الفيديو 7 ملايين في يوم واحد فقط.

وقال خالد العنانى ، حسن وأمثاله يمثلون الوجه الحقيقي للشعب المصرى الكريم المضياف، الذي يحافظ على عاداته وتقاليده، ويكرم ضيوف بلده، مشيرا إلى أن الفيديو خير دعاية للمحافظة وشعبها.

وكان السائح الأردنى قاسم  ، ويعمل يوتيوبر ، زعم فى لقائه مع الطفل حسن أنه سائح كندى ، وطلب من الطفل أن يصطحبه فى جوله بالعربة الكارو ، وبعد الجولة ذهب مع الطفل حسن الى منزله وتناول الطعام والشاى ، وعقب الجولة عرض قاسم على الطفل حسن مبلغ مالى إلا أنه رفض الحصول عليه وأخبر السائح أنه ضيفه ، ولم يكن يعلم الطفل أن هذا اللقاء مسجل صوت وصورة وتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعى ليحظى بعدد مشاهدات تخطت 7 ملايين مشاهدة .

 

 

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وزير السياحة خلال ختام جولاته بالبر الغربي
 
 

 

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وزير الآثار يتحدث مع الطفل 
 

 


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