وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 4760 طن قمامة من شوارع المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن وحدة التدخل السريع قامت برفع 4760 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة خلال الفترة منذ إنشائها فى منتصف شهر نوفمبر 2020 بواقع235 نقل خلال 40 يوم عمل .

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التى تبذلها وحدة التدخل السريع بالمحافظة لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالى ، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء إحترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية "ارتداء الكمامات والقفازات"، على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها .

ومن جانبه أكد العميد علاء الشعراوى المشرف العام على الحملات الميكانيكية بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحى والتنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامه مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد صلاح مسئول وحدة التدخل السريع بالديوان العام ، أنه خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية ديسمبر2020تم رفع (4760) طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة ، حيث تم رفع (300) طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة منيا القمح بواقع (15) نقلة على مدار خمسة أيام ، بالإضافة إلى رفع السفوحه من مداخل مدينة منيا القمح بإستخدام المكنسة ، ورفع (880) طن قمامة ومخلفات من حى ثان الزقازيق بواقع (43) نقلة على مدار (11) يوم من مناطق (الجمباز – الرمد – ترعة المسلميه – شارع المقابر بكفر الإشاره) ، بالإضافة إلى رفع (1080) طن قمامة ومخلفات من مركزالزقازيق بواقع (52) نقلة على مدار عشرة أيام من مناطق (طريق الزرقية وترعة الشيخ منصور وطريق الفار وكوبرى كفر الحصر وطريق مشتول القاضى) بالإضافة إلى تسوية مئات الأطنان من الردش ، فضلاً عن رفع (1700) طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم بواقع (85) نقلة على مدار عشرة أيام وكذلك رفع (800) طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى من مدينة القنايات بواقع (40) نقلة على مدار أربعة أيام .