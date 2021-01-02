نيويورك تايمز: 33 دولة تعلن عن متغير كورونا الأسرع انتشارا آخرها تركيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن تركيا أصبحت الدولة 33 التى تعلن عن وجود إصابات بمتغير كورونا الجديد الأسرع انتشارا، والذى ظهر لأول مرة فى إنجلترا. وأغلقت تركيا أبوابها أمام المسافرين من بريطانيا يوم الجمعة، قائلة إنها عثرت على 15 إصابة بالمتغير الجديد وجميعهم من بين الوافدين الجدد من المملكة المتحدة.

وأصدر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بيانًا قال فيه إن الأشخاص الخمسة عشر المصابين بالمتغير تم عزلهم، وأنه يجري تتبع مخالطيهم ووضعهم تحت الحجر الصحي. وقال البيان إنه في الفحوصات التي أجريت على مستوى البلاد ، لم يتم اكتشاف الفيروس لدى أي شخص آخر غير المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف يرفع عدد الدول التي اكتشفت المتغير إلى 33 دولة على الأقل منذ إعلان بريطانيا العثور عليه في 8 ديسمبر، وعدد الدول التي تمنع وصول المسافرين من بريطانيا وصل إلى أكثر من 40 دولة. كما تفرض بعض الدول قيودًا على المسافرين ، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين ، الذين زاروا في الأسابيع الأخيرة البلدان التي تم اكتشاف المتغير فيها.

ووسعت الفلبين القيود المفروضة على المسافرين من بريطانيا و 18 دولة أخرى ، مضيفةً الولايات المتحدة بعد أن أبلغت ولاية ثالثة ، فلوريدا ، عن إصابة تتعلق بالمتغير.

وقامت العديد من البلدان بالفعل بتقييد السفر من الولايات المتحدة بسبب عدد الإصابات المذهل - الأكثر في العالم.