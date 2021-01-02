نيويورك تايمز: تصويت الشيوخ على تجاوز نقض ترامب ضربة جديدة قبل انتهاء رئاسته

كتبت رباب فتحى

صوت مجلس الشيوخ يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على تجاوز حق النقض الذى استخدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمشروع قانون السياسة العسكرية السنوى، حيث انضم معظم الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتوبيخ الرئيس فى الأيام الأخيرة من رئاسته، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكانت تصويت 81 مقابل 13 هى المرة الأولى التى يتغلب فيها المشرعون على حق النقض الذى يمارسه ترامب، واعتبرت الصحيفة أنه عكس الشعبية الكاسحة للتدبير الذى سمح بزيادة رواتب جيش الأمة.

تجاوز الهامش أغلبية الثلثين اللازمة لفرض سن مشروع القانون على الرغم من اعتراضات السيد ترامب، وصوت سبعة جمهوريين فقط للحفاظ على حق النقض، وأقر مجلس النواب التشريع يوم الاثنين فى تصويت غير متوازن مماثل 322 مقابل 87 صوتا حصل أيضا على أغلبية الثلثين المطلوبة.

وقالت الصحيفة، إن التصويت أنهى أسبوعًا تشريعيًا مدمرًا لترامب، مما حرمه فعليًا من اثنين من المطالب الأخيرة لرئاسته. أعلن زعماء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ يوم الأربعاء أنه لا يوجد "مسار واقعي" للتصويت على زيادة شيكات التحفيز إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليًا، وهو إجراء ضغط ترامب على المشرعين لاتخاذه.

وانقسم الجمهوريون أيضًا حول دعم تصميم الرئيس على القيام بمحاولة أخيرة وعقيمة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 فى الكونجرس الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة، إن إينهوف، عضو مجلس الشيوخ الجمهورى عن ولاية أوكلاهوما ورئيس لجنة القوات المسلحة، وهو حليف قوى للرئيس، جاء إلى قاعة مجلس الشيوخ يوم الجمعة لتشجيع زملائه على تجاوز حق النقض الذى استخدمه ترامب، مطالبًا بإقرار مشروع القانون واصفا إياه بأنه "أهم تصويت للمشرعين".