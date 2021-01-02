اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 01:45 م
خالد صلاح
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لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية..

نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات بشارعى النيل واللسان.. صور

السبت، 02 يناير 2021 12:12 م
نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات بشارعى النيل واللسان.. صور نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات
دمياط معتز الشربينى

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كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إسلام إبراهيم نائب المحافظ بمتابعة التزام المطاعم والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية حفاظا على سلامة المواطنين.

حيث تابع نائب المحافظ بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر متفقدا خلال الجولة المسائية عدد من المطاعم والكافتيريات وشارع النيل واللسان، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الوقائية وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والالتزام بنسبة الاشغال حفاظا على سلامة المواطنين.

حيث وجه نائب المحافظ بغلق عدد من المطاعم لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ونسبة الاشغال 50٪  و عدم تطبيق الالتزام بالتدابير الوقائية و ذلك حفاظا على سلامة المواطنين و حرصا منا على الصالح العام.

واكد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والغاء احتفالات رأس السنة الميلادية وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

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نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات

 

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نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات
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نائب محافظ دمياط يتفقد المطاعم والكافتيريات

 

 


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