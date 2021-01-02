اليوم السابع
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نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات عزل مصابى فيروس كورونا.. صور

السبت، 02 يناير 2021 05:02 م
نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات عزل مصابى فيروس كورونا.. صور جولة نائبا محافظ القليوبية على مستشفيات العزل
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد "covid19" لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، وذلك بحضور الدكتورة سعاد حتاته وكيل مديرية الصحة، والدكتور سيد مراد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور أسامه عامر مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، ومدير الرقابة والمتابعة بالمديرية.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفي قها، حيث تم المرور الميدانى على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة، فضلا عن الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الإلتزام والتحلى بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الإحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لأنهم هم عصب المنظومة الصحية، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعد مدير المستشفى، والدكتور محمود شناوى نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد حسونة المدير الإدارى للمستشفى.

وتم تفقد مستشفى شبين القناطر، وتم المرور على قسم استقبال الكوفيد وقسم الفرز والعزل ووحدة الآشعة التشخيصية ووحدة الآشعة المقطعية والصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ العادى.

واختتم نائبا المحافظ، الجولة بتفقد قسم بنك الدم الذي تم افتتاحه قريبا على مساحة 600 متر وذلك بالجهود الذاتية، ويوجد فيه جميع الفصائل الدموية والبلازما ويوجد فيه أيضا وحدة فصل بلازما، جاء ذلك بحضور الدكتور حسن منصور مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالله نائب المدير، واللواء خالد المحمدى رئيس المدينة، ناصر نائب رئيس المدينة.

وتم التوجه لمستشفى أبو المنجا بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تم المرور على مبنى العمليات والطوارئ وقسم الرعاية المركزة وذلك بحضور الدكتور محمد رشدى مدير المستشفى، والدكتور ضياء محسن رئيس فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، واللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا.

واختتم نائبا المحافظ، جولتهم بتفقد مستشفي النيل بشبرا الخيمة حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وخط سير المريض ومعمل الطوارئ والرعاية المركزة وقسم العزل، جاء ذلك بحضور الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، والدكتور أحمد سعيد مدير الشئون العلاجية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة العزل الصحى بمستشفى النيل بشبرا الخيمة
متابعة العزل الصحى بمستشفى النيل بشبرا الخيمة

 

متابعة مستشفى النيل بشبرا الخيمة
متابعة مستشفى النيل بشبرا الخيمة

 

نائبا محافظ القليوبية خلال الجولة
نائبا محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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مستشفى ابو المنجا

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