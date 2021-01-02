اليوم السابع
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موسكو: لم يجرِ تسجيل عودة أى لاجئين سوريين خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 02 يناير 2021 11:33 ص
موسكو: لم يجرِ تسجيل عودة أى لاجئين سوريين خلال الـ24 ساعة الماضية لاجئين
أ ش أ

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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا (التابع لوزارة الدفاع الروسية) عدم تسجيل أي عودة للاجئين السوريين من أراضي الدول الأجنبية خلال ال(24) ساعة الماضية، وذكر بيان للمركز الروسي اليوم السبت أنه لم يتم تسجيل عودة أى من النازحين إلى مقر إقامتهم الدائم داخل سوريا خلال ال(24) ساعة الماضية، وأوضح البيان أن المهندسين العسكريين التابعين للجيش السوري طهروا 92.1 هكتار من الأراضي من الألغام في دمشق ودرعا؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

 


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