مقتل 70 مدنيا على الأقل في هجمات لمسلحين يشتبه أنهم متشددون في النيجر

مقتل 70 مدنيا على الأقل في هجمات لمسلحين يشتبه أنهم متشددون في النيجرالسبت، 02 يناير 2021 10:57 م
هجوم مسلح
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