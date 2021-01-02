اليوم السابع
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مقتل 70 مدنيا على الأقل في هجمات لمسلحين يشتبه أنهم متشددون في النيجر

السبت، 02 يناير 2021 10:57 م
مقتل 70 مدنيا على الأقل في هجمات لمسلحين يشتبه أنهم متشددون في النيجر هجوم مسلح
(رويترز)

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قال مصدران اليوم السبت إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون في النيجر قرب الحدود مع مالي
 
 

 


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