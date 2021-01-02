مغادرة وفد دبلوماسى صربى بعد قضاء إجازة رأس السنة فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

غادر وفد دبلوماسي صربي، صباح اليوم السبت، إلي صربيا من مطار الغردقة الدولي بعد قضاء إجازة رأس السنة بمدينة الغردقة والقيام بجولة سياحية والاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان من بين الوفد الصربي نائب وزير العمل الصربي، وسفير دولة التشيك بصربيا، والسفير المصرى بصربيا، حيث قام الوفد بجولة تفقدية بمحافظة البحر الأحمر منها جولة بمحميات البحر الأحمر البيئة، إنه فى إطار حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية.

وأشاد الوفد الصربى، بالإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الزيارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ونظمت تلك الرحلة بالتنسيق مع سفارة مصر فى بلجراد ضمن جهود تنويع الأنشطة التى يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر الذين أصبحوا يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر فى ظل جائحة فيروس كورونا.