مصادرة 55 شيشة وفض فرح شعبى خلال الحملات الدورية فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والافراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، حملة مكبرة واسفرت عن التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة المحلية ببنى عامر، كما تم مصادرة 15 شيشة من عدد 2 مقهى مخالف بقريه نشوة - قرية ميت أبو على ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذيه برئاسة المركز من فض فرح شعبى بقرية شوبك بسطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانب آخر، قامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم ، بحملة لإزالة مغسلة سيارات بناء بالدبش الأبيض على مساحه 100 متر بالكتيبة بالوحدة المحليه كفر أيوب وتمت الإزالة الكليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



الشيشة المضبوطة بالمقهى



الشيشة المضبوطة