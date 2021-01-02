مصادرة 55 شيشة وفض فرح شعبى خلال الحملات الدورية فى الشرقية.. صور

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والافراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، حملة مكبرة واسفرت عن التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة المحلية ببنى عامر، كما تم مصادرة 15 شيشة من عدد 2 مقهى مخالف بقريه نشوة - قرية ميت أبو على ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذيه برئاسة المركز من فض فرح شعبى بقرية شوبك بسطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ومن جانب آخر، قامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم ، بحملة لإزالة مغسلة سيارات بناء بالدبش الأبيض على مساحه 100 متر بالكتيبة بالوحدة المحليه كفر أيوب وتمت الإزالة الكليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
الشيشة المضبوطة بالمقهى
الشيشة المضبوطة
مصادرة الشيشة
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