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مشاجرة بالأسلحة فى قنا بين شباب بسبب علاقة جنسية محرمة

السبت، 02 يناير 2021 07:38 م
مشاجرة بالأسلحة فى قنا بين شباب بسبب علاقة جنسية محرمة أسلحة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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نشبت مشاجرة بالأسلحة بين شباب في نجع حمادي، اليوم السبت، بسبب علاقة محرمة بجوار مستشفى حميات نجع حمادي، وضبط المتهمين بعد مشادة بينهم.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا ببلاغ تقدم  للأجهزة الأمنية بنجع حمادي، يفيد سماع إطلاق أعيرة نارية، بجوار مستشفى حميات نجع حمادى، مما تسبب في هلع سكان المنطقة، وانتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس المباحث إلى المنطقة، وتبين قيام شباب المنطقة بمشادة مع سيدة بعد خروجها من عقار فى المنطقة لشكهم فى وجود علاقة جنسية مع أحد سكان العقار 

وتبين من الفحص، أن مشاجرة نشبت بين شباب وصاحب عقار لشكهم في سلوك إحدي السيدات الخارجة من العقار، وأسفرت المشاجرة عن تهشم سيارتين، وضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

 

 


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