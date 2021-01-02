"مريم محمد" شبيهة عزيزة جلال موهبة غنائية جديدة تتألق بالشرقية.. صور

وقالت مريم محمد، لـ "اليوم السابع"، إنها تغنى من عمر 8 سنوات، بتشجيع من والدتها وأول مرة غنت كانت أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتحب سماع أغانى كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ وسيد درويش، وعزيزة جلال.

وتابعت: أنها شاركت فى العديد من المسابقات المحلية بالمحافظة، وحصلت على مراكز أولية، ودائما ما تشارك فى المناسبات الإجتماعية بعائلتها، وحاولت الالتحاق بالفرقة الموسيقية بقصر ثقافة الزقازيق لكن لصغر سنها تم تأجيلها.

وأشادت بدعم الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، لها وتشجيعها، الذي أوضح أن "مريم" موهبة جديدة فى مجال الغناء ولديها من القبول والحضور ما يؤهلها أن يصبح مطربة جيدة، وأنه يشبها بالمطربة عزيزة جلال.

وفى نهاية اللقاء قامت" مريم" بغناء 3 أغانى، منها أغنية أهو ده الى صار للمطرب سيد درويش، اهو ده اللي صار،وادي اللي كان ملكش حق،ملكش حق تلوم عليا،اهو ده اللي صار،وادي اللي كان ملكش حق،ملكش حق تلوم عليا،تلوم عليا ازاي يا سيدنا،وخير بلدنا مهوش في ايدنا،تلوم عليا ازاي يا سيدنا،وخير بلدنا مهوش في ايدنا،قولي عن اشياء تفيدنا،و بعدها بقي لوم.

وأغنية "أسمر يا اسمراني"، للفنان عبد الحليم حافظ، أسمر يا اسمراني مين قساك علي،لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليﱠ،أسمر يا اسمراني، مين قساك عليﱠ،لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليﱠ،بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه،بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه،و تطول غيابك ليه، قولي ليه، ناسي ليه، ليه يا أسمر، وأغنية "هو الحب لعبة" للمطربة عزيزة جلال،

بتخاصمني حبه وتصالحني حبه،كل شوية تغضب ، كده من غير مناسبة، اهدى يا حبيبي اهدى .. اهدى يا حبيبي، هوه الحب لعبه .. ولا الحبه لعبه، بتخاصمني حبه وتصالحني حبه