اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 06:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مريم محمد" شبيهة عزيزة جلال موهبة غنائية جديدة تتألق بالشرقية.. صور

السبت، 02 يناير 2021 06:00 ص
"مريم محمد" شبيهة عزيزة جلال موهبة غنائية جديدة تتألق بالشرقية.. صور مريم محمد
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المواهب الغنائية التى تتمتع بأصوات حسنة كثيرة بالمحافظات ولكنها تبحث عن من يدعمها وقدمها للجمهور، من هذه المواهب " مريم محمد " 16 سنة طالبة بالصف الأول بالثانوية العامة من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقالت مريم محمد، لـ "اليوم السابع"، إنها تغنى من عمر 8 سنوات، بتشجيع من والدتها وأول مرة غنت كانت أغنية  لكوكب الشرق أم كلثوم، وتحب سماع أغانى كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ وسيد درويش، وعزيزة جلال.

 وتابعت: أنها شاركت فى العديد من المسابقات المحلية بالمحافظة، وحصلت على مراكز أولية، ودائما ما تشارك فى المناسبات الإجتماعية بعائلتها، وحاولت الالتحاق بالفرقة الموسيقية بقصر ثقافة الزقازيق لكن لصغر سنها تم تأجيلها.

وأشادت بدعم الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، لها وتشجيعها، الذي أوضح أن "مريم" موهبة جديدة فى مجال الغناء ولديها من القبول والحضور ما يؤهلها أن يصبح مطربة جيدة، وأنه يشبها بالمطربة عزيزة جلال.

وفى نهاية اللقاء قامت" مريم" بغناء 3 أغانى، منها  أغنية أهو ده الى صار للمطرب سيد درويش، اهو ده اللي صار،وادي اللي كان ملكش حق،ملكش حق تلوم عليا،اهو ده اللي صار،وادي اللي كان ملكش حق،ملكش حق تلوم عليا،تلوم عليا ازاي يا سيدنا،وخير بلدنا مهوش في ايدنا،تلوم عليا ازاي يا سيدنا،وخير بلدنا مهوش في ايدنا،قولي عن اشياء تفيدنا،و بعدها بقي لوم.

وأغنية "أسمر يا اسمراني"، للفنان عبد الحليم حافظ، أسمر يا اسمراني  مين قساك علي،لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليﱠ،أسمر يا اسمراني، مين قساك عليﱠ،لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليﱠ،بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه،بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه،و تطول غيابك ليه، قولي ليه، ناسي ليه، ليه يا أسمر، وأغنية "هو الحب لعبة" للمطربة عزيزة جلال،

بتخاصمني حبه وتصالحني حبه،كل شوية تغضب ، كده من غير مناسبة، اهدى يا حبيبي اهدى .. اهدى يا حبيبي، هوه الحب لعبه .. ولا الحبه لعبه، بتخاصمني حبه وتصالحني حبه

 

٢٠٢٠١٢٠٢_١٥٤٨١٩
 
٢٠٢٠١٢٠٢_١٥٤٨٢٣_2
 
٢٠٢٠١٢٠٢_١٥٤٨٢٤_1

 

 

 


نقيب الموسيقيين بالشرقية

مريم محمد موهبة غنائية

طالبة ثانوى

قصر ثقافة الزقازيق

شبيهة عزيزة جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيد فهيم موهبة شعرية أنشدت له العالمية الزهراء لايق فرقة المرعشلى.. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 10:47 ص

"فن الأجيال".. معرض رسومات يكشف مواهب طلبة تربية جامعة العريش.. شباب يعرضون 150 لوحة مرسومة للطبيعة والوجوه وقضايا المجتمع.. مبدعون من قرية الروضة يستضيفهم المعرض ويقدمون لوحات صور الشهداء.. صور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:00 م

ريم مصطفى: أبحث دائما عن الأدوار التى تبرز موهبتى وليس شكلى فقط

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:41 م

مواهب الأطفال التمثيلية للهروب من المذاكرة فى برنامج "أنا ومامتى"

الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:57 م

مواهب ذوى القدرات الخاصة يتألقون فى "إحنا البهجة" على مسرح الجمهورية.. فيديو وصور

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 09:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة