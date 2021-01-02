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مدارس كفر الشيخ تؤهل الطلاب للعمل بالمزارع السمكية..وافتتاح فصول للاستزراع السمكى

السبت، 02 يناير 2021 08:30 ص
مدارس كفر الشيخ تؤهل الطلاب للعمل بالمزارع السمكية..وافتتاح فصول للاستزراع السمكى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تعددت الأعمال التى يقوم بها طلاب وطالبات المدارس بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك النماذج على مستوى مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدرسة الثانوية الزراعية بقلين، والتى صممت العديد من الطالبات فيها على الالتحاق بفصول الاستزراع السمكى بها، لتتأهل للعمل فى المزارع السمكية الخاصة أو للعمل فى مزارع المحافظة أو بأكبر مزرعة سمكية شيدتها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "غليون السمكية".

ومن بين الأعمال قيام طالبات بكتابة سجل عن المحافظين الذين تولوا المحافظة منذ إنشاء المحافظة، منذ عام 1960 حتى عام 2020، كأرشيف معلومات عن المحافظين وأعمالهم التى قاموا بها.

وأكدت شهد عماد يوسف الإسكندراني، بالصف الأول الثانوى الزراعى، أنها فكرت مع زميلاتها فى تسجيل أسماء المحافظين الذين تولوا محافظة كفر الشيخ منذ نشأتها حتى الآن وبلغ عدد المحافظين بداية من أحمد حمدى عبيد، حتى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الحالى، وعددهم 24 محافظاً، وقضى أكثر سنوات كمحافظ هو نبيل محمد حلاوة وقضى بها 8 سنوات و5 أيام، وأقل مدة تولاها محافظ كفر الشيخ عبدالرشيد منصور وقضى بها سنة و129 يوماً فقط .

وأضافت بسملة مصطفى، بالصف الأول الثانوى الزراعى، أنهم فضلوا عمل أرشيف لقائمة للمحافظين من عام 1960حتى 2020، قبل نهاية العام الحالى، وتم ذكر اسم المحافظ والعام الذى تولى فيها مهام المحافظة، إضافة إلى المدة التى قضاها بالمحافظة، وتم عمل لوحة كسيرة ذاتية لمحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وقالت حنين وائل، بالصف الأول الثانوى الزراعى، كان لابد من عمل أرشيف للمحافظين الذين تولوا المحافظة، إضافة إلى أبرز الأعمال التى قاموا بها خلال توليهم المهمة، مشيرة إلى أنه يجب على كل الطلاب عدم الاكتفاء بالمعلومات الدراسية، فلابد أن تكون لديهم معلومات متعددة عن كافة المعارف، واستغلال المكتبات بالمدارس للاطلاع على ما تحتويه من كتب، لتوسيع مداركهم.

كما قالت مريم محمد على، طالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية، فضلت الالتحاق بفصل الاستزراع السمكى الذى تم افتتاحه هذا العام لسببين الأول لأنها حلم بالعمل فى المزارع السمكية، وتختلف عن بقية أقرانها اللاتى يحصلن على الدبلوم وتخصص فى مجال الزراعة، وتتمنى أن تسمح لنا جامعة كفر الشيخ بالالتحاق بكلية المصايد والثروة السمكية ما دمنا ندرس من بداية الصف الأول الثانوى هذا التخصص.

وأضافت سعاد عبد الله محمد، بالمدرسة الثانوية الزراعية، تعلمت منذ بداية العام مكونات السمكة، وأجهزتها المتعددة، إضافة إلى تشريح السمكة، مؤكدة أنها سعيدة بهذا التخصص، خاصة أن محافظة كفر الشيخ مشهورة بزراعة الأسماك، وتفضل العمل فى هذا المجال، وتحلم فى يوم من الأيام بأن تكون صاحبة مزرعة سمكية، مؤكدة أنه من بين ما تعلمته بالمدرسة كيفية تربية الأسماك فى أحواض، وخواص المياه التى تساعد على تربية الأسماك فى بيئة نظيفة، والأعلاف التى تتغذى عليها الأسماك .

 

طالبات-يشرحن-الاسماك-بالمدرسة-الثانوية-الزراعية-بقلين
 
نموذج-لسمكة-تم-تشريحها
 
ارشيف-باسماء--من-تولوا-منصب-محافظ-كفر-الشيخ
 
السيرة-الذاتية-لمحافظ-كفر-الشيخ
 
الطالبات-يتشركن-في-تشريح-سمكة-بالمدرسة-الثانوية-الزراعية-بقلين
 
حنين-وائل-،-بالصف-الأول-الثانوي-الزراعي_1
 
حوض-لتربية-الاسماك-تشرف-عليه-طالبات
 
سمكة-بعد-تشريحها
 
شهد-عماد-يوسف-الاسكندراني-بالصف-الأول-الثانوي-الزراعي

 


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