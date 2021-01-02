اليوم السابع
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مخربون يلطخون منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى بدم مزيف ورأس خنزير.. صورة

السبت، 02 يناير 2021 09:09 ص
مخربون يلطخون منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى بدم مزيف ورأس خنزير.. صورة مخربون يلطخون منزل بيلوسى
كتب محمد جمال

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قالت الصحيفة الإلكترونية TMZ، إنه تم تلطيخ منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدم مزيف، وإلقاء رأس خنزير تحت الباب، وذكرت الصحيفة، أن ذلك ترافق برسم رسومات على جدران المنزل، وأشارت إلى أن المخربين هاجموا المنزل ليلة رأس السنة، وكتبوا على باب مرآبها عدة عبارات من بينها: "2000 دولار (تم شطبها)"، و "يجب إلغاء عقد الإيجار"، و "نريد كل شيء"، بحسب" روسيا اليوم".

مخربون يلطخون منزل بيلوسى
مخربون يلطخون منزل بيلوسى

وتم سكب بعض الدم المزيف تحت الباب ووضع رأس خنزير عنده. التقطت الشرطة صورة لمكان الجريمة، لكن لم يتم بعد، الإبلاغ عن اعتقالات، فى 29 ديسمبر، وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدة المالية لمرة واحدة لجميع الأمريكيين. ويبلغ حجم الدفعة المالية، 2000 دولار، وفى السابق، كان المبلغ 600 دولار، فى الوقت نفسه، سيتم تخصيص 600 دولار إضافية لكل طفل بدلا من 300 دولار كما في السابق.


بيلوسى

أمريكا

الولايات المتحدة

ترامب

2000 دولار

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