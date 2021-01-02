محافظ كفر الشيخ يعلن تخصيص أراض لإنهاء مشكلة حاجزى الإسكان الاجتماعى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعى التى دامت أكثر من 17 سنة، مؤكداً أن مساحات الأراضى التى سيقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى تمت الموافقة عليها، لتنتهى مشكلة حاجزى الإسكان الاجتماعى بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الاجتماعى إلا بعد وصول المعدات للموقع الذى تمت الموافقة عليه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، وفى ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بالمحافظة، مشيراً إلى أن الشركة المسئولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، كما جارى حل مشاكل الإسكان بمراكز المدن .

واستعرض محافظ كفر الشيخ ما تم إنجازه فى قطاع التعليم سواء افتتاح 70 مدرسة لتقليل مدارس الفترتين والتى لا تتعدى 7%، وقرب افتتاح مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية للغات، بداية من الفصل الدراسى الثانى ،وفتح فصول للتعدين والاستزراع السمكي،لربط التعليم بسوق العمل .

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أن العمل فى طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يسير بمعدلات سريعة وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه ،وربطه بطريق أبو الروس الذى ستنتهى المرحلة الثانية منه قريباً، وربطهما بالطريق الدولى الساحلي، لتربط تلك الطرق ب 7 محافظات من بينهم محافظة كفر الشيخ .

وأكد محافظ كفر الشيخ، هناك 13 مستشفى للعزل بالمحافظة ،وتم تخصيص مستشفى الصدر وحمايات دسوق للعزل، وهناك كميات احتياطية من اسطوانات الاكسجين، مؤكداً على التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة، والمجتمع المحلى، لتوفير اسطوانات الاكسجين، مشيراً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح عدد من المستشفيات الكبرى وهى مستشفى الأورام وكان متوقف العمل بها لعدة سنوات، ومستشفى الطوارئ بالمستشفى الجامعى، ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يدعو كل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لزيارة المشروعات الخدمية التى تشهدها المحافظة ،وكانت متوقفة لعدة سنوات، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تعانى من سوء الطرق ،ولسرعة رصف الطرق تم إسنادها لجهاز التعمير الشمالى التابع لوزارة الإسكان، وستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة رصف العديد من الطرق.

وأجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن كل المشكلات التى طرحها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكداً أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالى المحافظة.



اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بكفر الشيخ



جانب من الحضور لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بكفر الشيخ



جانب من الحضور مع محافظ كفر الشيخ



جانب من الحضور من أعضاء مجلس النواب والشيوخ



جانب من الحضور من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب



محافظ كفر الشيخ خلال اجتماعه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ