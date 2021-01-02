محافظ كفر الشيخ يؤكد حل مشكلة حاجزى وحدات إسكان اجتماعى دامت 17 سنة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين، وهناك توجيهات من الرئيس السيسى، بسرعة بحث المشاكل والبت فى حلها، ومن بين تلك المشكلات التى عانى منها الحاجزون للوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ، عبر أكثر من 17 سنة، فإنه يزف بشرى للحاجزين بأن الشركة المنفذة لإنشاء وحداتهم السكنية تسلمتها، وسيتم البدء فى أعمال دق الخوازيق، والشروع فى تجهيز الأرض للبناء خلال الأيام المقبلة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء 225 عمارة سكنية على تلك الأراضى التى تم تحديدها، إضافة لتحديد قطعتى أرض أخريين، لإقامة وحدات سكنية أخرى، لإنهاء المشكلة تماماً، موجهاً الشكر للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة، لوضع حد لتلك المشكلة، والاستجابة للمواطنين.