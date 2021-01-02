اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 01:42 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز في شرم الشيخ.. صور

السبت، 02 يناير 2021 01:35 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز في شرم الشيخ.. صور جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تفقد اليوم السبت خالد فودة محافظ جنوب سيناء، العمل بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمحطة تحويل وتموين السيارات بمدينة شرم الشيخ، ورافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتجدر الإشارة إلي أن المحطة سيتم من خلالها تغذية عدة مدن ومواقع أخرى بالمحافظة بالغاز الطبيعى مثل مدينة الطور بواسطة محطات متنقلة لتموين بالغاز الطبيعي المضغوط بنظام نقل الغاز الطبيعى وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعى فى جنوب سيناء .

يشار إلى أن طاقة تشغيل المحطة تبلغ 1500 متر مكعب فى الساعة لتموين 1500 سيارة يومياً، وأنها تتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات إضافية فى منطقة التموين، فضلاً عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة

كما تفقد المحافظ موقع إنشاء المحطة الثانية تمويل ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، من المقرر أن يتم الانتهاء منها في موعد شهرين ويتم الافتتاح التجريبي ثم الافتتاح الرسمي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس 2021

 

محافظ جنوب سيناء ونائبه
محافظ جنوب سيناء ونائبه

 

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء

 

محطة تحويل وتموين السيارات بمدينة شرم الشيخ،
محطة تحويل وتموين السيارات بمدينة شرم الشيخ،

 

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

 

 

 

 

 


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