محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بجولة تفقدية فى إطار الجولات التفقدية الدورية لمتابعة العمل بالمشروعات القائمة على أرض المحافظة .

وتفقد المحافظ خلال الجولة معدلات ونسب التنفيذ بمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الديوان العام ومبنى الخدمات، مشدداً على الإنتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة مع مراعاة المواصفات والشروط، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ، ويخدم الشارع عدداً من المصالح الحكومية الحيوية، منها مبنى مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار ومبنى مأمورية الضرائب العقارية، بالإضافة لمبنى محكمة شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لإنشاء عدد 15 محلاً تجارياً بالمنطقة، نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كنواة لشارع 306 بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة التى تسهل حركة السير وإيجاد سيولة مرورية وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة، منها طريق نادى الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول حوالى 2 كم وعرض 30 متر ، يشمل طريق اتجاهين وممشى على جانبى الطريق ، بالإضافة للإنارة والتجميل والتخطيط فى إطار أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد وتشمل الأعمال إنشاء ممشى سياحى يطل على البحر بطول 2 كم ، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لإعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضى بطول 1.5 كم

وشدد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على تفعيل قرارات رئيس الوزراء بشأن تحصيل غرامة فورية مقدارها خمسون جنيها على الفرد الذى لا يرتدى الكمامة، وذلك ابتداء من غدا الأحد 3 يناير 2021 وفى حالة الإمتناع عن السداد يتم تحويل المخالف إلى النيابة المختصة ، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين.



تنفيذ المشروعات بشرم الشيخ

المشروعات الخدمية بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات بشرم الشيخ



