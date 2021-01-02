محافظ بورسعيد يشيد بدور مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات

بورسعيد - السيد فلاح

أشاد اللواء محافظ بورسعيد، بالدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضرة محافظ بورسعيد، مع العاملين بالإدارة بحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين، أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار أعضاء مجلس النواب.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذج يحتذى به علي مستوي الجمهورية وقرر مجلس الوزارء تعميم المنظومة نقلًا عن بورسعيد في مختلف المحافظات، كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية تساهم بشكل كبير في تحديد مخالفات البناء علي مستوي المحافظة وبكل دقة والحفاظ على المنشآت التراثية.

وأشاد "الغضبان"، بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في هذه الإدارة الذين جاءوا بعد مرورهم بالعديد من الاختبارات والكفاءة الشخصية دون غيرها مثلهم مثل باقي الادارات الحديثة التي أنشئت بالمحافظة أبرزها مركز المتغيرات المكانية و إدارة التحول الرقمى، كما أعرب النواب عن سعادتهم بالتطورات الحديثة في ادارة المنظومة الرقمية علي مستوي المحافظة والدور الهام والدعم الكبير الذي يقدمة اللواء عادل الغضبان لتوفير كافة السبل التي هيئت كفاءة الاداء علي اعلي مستوي.