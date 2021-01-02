محافظ بنى سويف يقرر تثبيت 84 من العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة

بنى سويف – هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، القرار رقم (1290) بشأن الموافقة على تثبيت 84 من العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات بالباب الأول بند 2/3 أجور موسميين، ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقاً للمستوى الوظيفى والمجموعة النوعية، والمسمى الوظيفى الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام على الفصل المستقل "صناديق وحسابات خاصة" بصفة شخصية.

من جانبه أوضح أحمد مرسى، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن القرار يأتى فى ضوء مذكرة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وموافقة وزارة المالية لتمويل تلك الدرجات "بصفة شخصية " بمختلف المستويات والمجموعات النوعية الوظيفية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة لتثبيت هذا العدد من العاملين السابق تعديل الشكل التعاقدى لهم ببند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل صناديق وحسابات خاصة بالباب الأول بموازنة الديوان العام للسنة المالية 2020/2021، وكذا محضر لجنة الموارد البشرية والمعتمد محضرها بتاريخ 27 ديسمبر 2020 فى هذا الشأن.

وشمل القرار تثبيت 43 من العاملين بمشروع النظافة و15 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، و10 بمشروع المواقف، و7 بإدارة المرور، و2 بمشروع المحاجر و2 بالوحدة المحلية بناصر وواحد باهناسيا وواحد بالفشن، وواحد بالإسكان وواحد بالأملاك، وواحد بديوان عام للمحافظة.



كشوف بأسماء العاملين المعينين



كشوف بأسماء العاملين المعينين