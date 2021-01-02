محافظ بنى سويف يبحث إمكانية نقل الضغط العالى من منطقة الـ 40 فدان

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا لبحث سبل تذليل معوقات الاستثمار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مساحة الـ 40 فدانًا بمنطقة بياض العرب والمخصصة لإقامة منطقة لوجستية بهدف تحقيق أفضل استفادة وعائد من الموقع والدفع بعجلة التنمية بالمحافظة في عدد من المجالات الهامة، وذلك في حضور المهندس محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الضغوط والكابلات بمنقطة كهرباء مصر الواسطى، والمهندس صفوت حسن مدير عام الخطوط والكابلات ببني سويف، لمياء جلال مدير عام الاستثمار.

وناقش المحافظ، وضع تصور عمل ودراسة شاملة (جدوى وفنية) للاستفادة من أكبر مساحة ممكنة من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض، وذلك من خلال دراسة نقل كابلات الضغط العالي من خلال حلول فنية تسمح بالاستفادة القصوى من المساحة مع استمرار لخدمة بالشكل المطلوب وبدون التأثير على جودتها، حيث أن الهدف العام هو تحقيق أكبر مصلحة ممكنة للدفع بجهود الدولة الهادفة لتحسين الاقتصاد والدفع بجهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وطالب المحافظ، بضرورة أن تراعي الدراسة تحقيق الاشتراطات المطلوبة من المحافظة وأن تشمل الدراسة المالية التفصيلية مع تصميم الحلول وتوقيعها على الخرائط حتى يمكن تقيميها بشكل واقعي ودقيق من حيث النواحي الاقتصادية التي ستعود عند تنفيذ التصور مقارنة بتكلفة تنفيذه، لاسيما وأن الهدف الأساسي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مورد مميز وفرصة واعدة تتوافر للمحافظة.

وعلى هامش الاجتماع أكد المحافظ على أن المحافظة لديها خريطة بكل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها والتي تم تضمينها للاستراتيجية العامة التنموية للمحافظة، منوها إلى أنها احتوت على فرص استثمارية عديدة متوافرة بالمحافظة في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية ، وكان من أهمها: توافر فرص في مجال النباتات الطبية والعطرية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، والمناطق اللوجسيتة، مشيرا إلى أنه تم أيضا طرح 15 موقعا استثماريا في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والعقاري.

وأشار المحافظ، إلى أنه جاري العمل من خلال خطة ينفذها فريق عمل متخصص لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة 2030 بنشر السلاسل التجارية لفتح آفاق استثمارية وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى نشر المناطق اللوجستية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

ونوه المحافظ، إلى أنه مؤخرا تمت مناقشة دراسة جدوى مشروع تقدمت به إحدى الشركات لإقامة منطقة لوجستية تضم مجمعا غذائيا، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف للحاصلات الزراعية، والذي سيمثل خطوة هامة في ذلك المجال، حيث يجري دراسته بشكل شامل من كافة النواحي، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للبدء في التنفيذ.