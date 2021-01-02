محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة على مستوى العالم.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلى مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة ، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة ، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة ، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضاري.

وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعاُ مع أعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتابع المحافظ، انتهاء الأعمال التى تم تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية ، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.



جانب من الجولة



جانب من جولة محافظ المنيا



جولة محافظ المنيا بدير جبل الطير



جولة محافظ المنيا، بمنطقة دير جبل الطير



دير جبل الطير من الداخل



محافظ المنيا داخل جبل الطير



محافظ المنيا يتفقد اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة



محافظ المنيا يتفقد اعمال تطير منطقة جبل الطير



منطقة تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير