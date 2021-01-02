محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير.. صور

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة على مستوى العالم.
رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلى مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة ، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة ، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة ، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضاري.
وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعاُ مع أعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وتابع المحافظ، انتهاء الأعمال التى تم تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية ، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.
جانب من الجولة
جانب من جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا بدير جبل الطير
جولة محافظ المنيا، بمنطقة دير جبل الطير
دير جبل الطير من الداخل
محافظ المنيا داخل جبل الطير
محافظ المنيا يتفقد اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة
محافظ المنيا يتفقد اعمال تطير منطقة جبل الطير
منطقة تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير
منطقة جبل الطير
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