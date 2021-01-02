محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع حضانة الفاروق بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حى شرق شبين الكوم، وذلك فى إطار متابعته الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين رافقه الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ والاستاذ صفوت معوض رئيس حى شرق شبين الكوم.

وتابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع حضانة الفاروق ومتفرعاته ووجه المقاول والقائمين على الأعمال بإنهاء كافة النتوءات خلال 24 ساعة على أن تقوم اللجنة المكلفة باستلام أعمال الرصف بالنزول غدا لمراجعة أعمال الرصف بالشارع قبل إجراءات التسليم والتأكد من المواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مضيفاّ أنه يتم متابعة المشاريع بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية.

كما كلف المحافظ رئيس حى شرق بضرورة تحسين جودة الانارة من خلال تزويد عدد الكشافات بحيث يتم تركيب عدد 2 كشاف بكل عمود إنارة بالشارع على غرار شارع سعد زغلول، كما وجه بالبدء بتركيب بلاط الانتروك للأرصفة الجانبية ودهان البلدورات وذلك لإضفاء مظهر حضاري.

ووجه المحافظ رئيس حى شرق بالتواجد الميدانى المستمر لإزالة كافة العقبات لضمان الانتهاء من نهو الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة، يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.



جانب من رصف الشارع