محافظ الفيوم يوجه بمراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير وسائل مواصلات ملائمة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على سرعة وضع الحلول الإيجابية لعددٍ من المشكلات التى تم عرضها خلال لقائه بعدد من التنفيذيين بمركز سنورس، والتى تتصل بمطالب المواطنين اليومية وتوفير الخدمات بشكل مناسب، موجهاً بمراجعة المواقف وخطوط سير سيارات الأجرة بكافة مراكز المحافظة لتوفير وسائل نقل مناسبة وآمنة للمواطنين وطلاب المدارس والجامعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمه سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورئيس شركة المياه والصرف الصحى بالفيوم، ومسئولى الطرق والمواقف والغاز، ورئيس مركز ومدينة سنورس.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن المشكلات والمطالب التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع ، تم عرضها خلال اللقاء الأخير لمحافظ الفيوم، مع عددٍ من التنفيذيين الذى عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه مسئولى المواقف بمراجعة مواقف سيارات الأجرة كافة وخطوط سيرها، لتوفير وسائل مواصلات ملائمة لنقل طلبة المدارس والجامعات من جميع المراكز والقرى إلى مدينة الفيوم.
كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سيارات الأجرة على مدار الساعة بالتنسيق بين مسئولى المواقف والمرور ، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، وارتداء الكمامات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التباعد الاجتماعى مع مراعاه تقليل عدد الركاب بكل سيارة ، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو المحور الرئيس فى إنجاح أى إجراءات تتخذها الدولة.
وتابع المتحدث الرسمي ، أن محافظ الفيوم أكد على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، ومتابعة الجارى تنفيذه منها أولاً بأول من قبل المختصين، مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يسهم فى إنهاء الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً، لافتاً إلى أهمية تحديد الضوابط اللازمة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع والطرق حفاظًا على المال العام.
ومن جانبه استعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس ، ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم تنفيذه من أعمال ـ تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم وتلبية لمطالب المواطنين .
موضحاً أنه جارى عمل الرسومات الهندسية الخاصة بعمل موقف السيارات والسويقة بالمنطقة المجاورة للمقابر بقرية سنهور القبلية، فضلاً عن إنهاء إجراءات السوق النموذجى بأرض مصر للبترول بسنورس، ويجرى التنسيق مع الجهات المعنية لفتح شارع المحكمة بمدينة سنورس، والعمل على توفير موظف مختص بالبنك لدفع الغرامات الخاصة بتجار المواد التموينية وأصحاب المخابز، إضافة لبحث أفضل الحلول لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرية بيهمو بالتنسيق مع مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
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