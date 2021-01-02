محافظ الفيوم يوجه بمراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير وسائل مواصلات ملائمة

الفيوم - رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على سرعة وضع الحلول الإيجابية لعددٍ من المشكلات التى تم عرضها خلال لقائه بعدد من التنفيذيين بمركز سنورس، والتى تتصل بمطالب المواطنين اليومية وتوفير الخدمات بشكل مناسب، موجهاً بمراجعة المواقف وخطوط سير سيارات الأجرة بكافة مراكز المحافظة لتوفير وسائل نقل مناسبة وآمنة للمواطنين وطلاب المدارس والجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمه سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورئيس شركة المياه والصرف الصحى بالفيوم، ومسئولى الطرق والمواقف والغاز، ورئيس مركز ومدينة سنورس.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن المشكلات والمطالب التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع ، تم عرضها خلال اللقاء الأخير لمحافظ الفيوم، مع عددٍ من التنفيذيين الذى عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه مسئولى المواقف بمراجعة مواقف سيارات الأجرة كافة وخطوط سيرها، لتوفير وسائل مواصلات ملائمة لنقل طلبة المدارس والجامعات من جميع المراكز والقرى إلى مدينة الفيوم.



كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سيارات الأجرة على مدار الساعة بالتنسيق بين مسئولى المواقف والمرور ، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، وارتداء الكمامات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التباعد الاجتماعى مع مراعاه تقليل عدد الركاب بكل سيارة ، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو المحور الرئيس فى إنجاح أى إجراءات تتخذها الدولة.



وتابع المتحدث الرسمي ، أن محافظ الفيوم أكد على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، ومتابعة الجارى تنفيذه منها أولاً بأول من قبل المختصين، مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يسهم فى إنهاء الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً، لافتاً إلى أهمية تحديد الضوابط اللازمة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع والطرق حفاظًا على المال العام.

ومن جانبه استعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس ، ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم تنفيذه من أعمال ـ تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم وتلبية لمطالب المواطنين .

موضحاً أنه جارى عمل الرسومات الهندسية الخاصة بعمل موقف السيارات والسويقة بالمنطقة المجاورة للمقابر بقرية سنهور القبلية، فضلاً عن إنهاء إجراءات السوق النموذجى بأرض مصر للبترول بسنورس، ويجرى التنسيق مع الجهات المعنية لفتح شارع المحكمة بمدينة سنورس، والعمل على توفير موظف مختص بالبنك لدفع الغرامات الخاصة بتجار المواد التموينية وأصحاب المخابز، إضافة لبحث أفضل الحلول لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرية بيهمو بالتنسيق مع مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.