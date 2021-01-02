اليوم السابع
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محافظ الغربية: غلق 1854 منشأة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

السبت، 02 يناير 2021 08:40 م
محافظ الغربية: غلق 1854 منشأة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا طارق رحمى - محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة ، تم غلق 393 محل،و 57  سوق، و 134 مطعم، و 215مقهى، و24 ورشة و 320 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالى عدد 1323 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة وذلك حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد 531  مركزاً للدروس الخصوصية خلال 11 يوم ، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم .

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


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