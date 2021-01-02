محافظ الشرقية يشيد بمجهودات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على أهمية التحول الرقمى لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين الخدمات الرقمية المُقدمة للمواطنين، مُشيداً بالدور البارز والخُطى الفعالة التى قامت بها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى للمُضى فى عملية التحول الرقمى ، بما يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتحسين أداء الهيئات الحكومية وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

فى هذا السياق إستعرض العقيد أحمد رمزى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام ، تقريراً بإنجازات الإدارة خلال الفترة من يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 على النحو الآتى :

· تنفيذ مشروع أعمال متابعة ومد كابلات الألياف الضوئية " فايبر" لديوان عام محافظة الشرقية وجميع الهيئات الحكومية بنطاق المحافظة والبدء فى تفعيل منظومة التحول الرقمي.

· تنفيذ مشروع إنشاء وتوصيل "الشبكة الداخلية للبنية المعلوماتية" على مستوى جميع إدارات ومكاتب ديوان عام محافظة الشرقية.

· مشروع إنشاء وتنفيذ مركز البيانات (Data Center) لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى ديوان عام محافظة الشرقية.

· تنفيذ مشروع "المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة" بهدف تنفيذ منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لحصر وإدارة الأصول المملوكة لجهات الدولة داخل وخارج الجمهورية بما يسهم فى دعم إتخاذ القرار وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة المصرية حيث تم الإنتهاء من المرحلة الاولى والبدء فى المرحلة الثانية.

· توقيع بروتوكول حق إستغلال نظام (إدارة المؤسسة الإلكترونى) بين محافظة الشرقية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتطبيقه على مستوى محافظة الشرقية.

· التواصل مع مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء صاحب حق الإستغلال لإعداد خطة لتدريب العاملين بالديوان العام على إستخدام وإدارة نظام (إدارة المؤسسة الإلكترونى) وتم إختيار عدد (40) من العاملين بمختلف إدارات ديوان عام المحافظة.

· تفعيل قاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتحديث قطاعات خدمات محافظة الشرقية.

· البدء فى تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية وهو نظام إلكترونى يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوى على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الإستراتيجى إنتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ فى إطار بروتوكول تعاون بين مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

· تحديث بوابة الخدمات التشريعية والقانونية على مستوى الجمهورية وتعد بوابة التشريعات المصرية واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء والتى تخدم وزارات ومؤسسات وهيئات وتضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع وتخدم بوابة التشريعات المصرية مكاتب وإدارات الديوان العام.

· مشاركة الإدارة العامة للموارد البشرية فى تنظيم فعاليات مسابقة ديوان عام محافظة الشرقة للإختيار والإستعانة بعدد (50) مهندس.

· تم التواصل مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد خطة لتدريب العاملين بإعتبارها الجهه المسؤلة عن تقديم الدعم التقنى والفنى لمنظومة التحول الرقمى وذلك من خلال مقابلات شخصية لتقييم مستوى أداء العاملين وللوقوف على إحتياجاتهم من التدريب.

يُذكر أن اللواء محمد أبو شقة وكيل الهيئة العامة للرقابة الإدارية لمحافظة الشرقية وجه الشكر للدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية والعقيد أحمد رمزى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسبة الإدخال الدقيق (نسبة 100٪ للإدخال) ، وكذلك الأداء المُشَرف والفعال وما تحقق من إنجاز خلال هذه الفترة.