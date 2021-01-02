محافظ البحيرة يفتتح مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بكوم حمادة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مجمع مواقف كوم حمادة الجديد والمقام على مساحة 6000 م2 بعرض 20 مترا وطول 300 متر ويضم الموقف 5 باكيات فى 3 حارات، كما يضم الموقف دورات للمياه ومكاتب للأمن ومكاتب إدارية وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وخلال كلمته، بمناسبة الافتتاح قدم اللواء هشام آمنه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره الداعم الأول لما تشهده المحافظة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 55,5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 3000 مشروع على أرض المحافظة فقط خلال العامين الماضيين منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه، مشيرًا أن مركز كوم حماده وحده شهد تنفيذ إنجازات فى كافة القطاعات الخدمية من مشروعات تجاوزت تكلفتها 2.1 مليار جنيه .

ثم استمع اللواء المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس المدينة تناول عرض ماتم إنجازات فى كافة القطاعات الخدمية بمركز كوم حماده ، كما استمع لعرض تفصيلى عن بدايات ومراحل تنفيذ مشروع مجمع المواقف الجديد، والذى تم تنفيذه على 3 مراحل حيث شملت المرحلة الأولى أعمال تغطية المصرف بطول 292 متر بتكلفة 3 مليون جنية والمرحلة الثانية بتكلفة 5 مليون جنيه لإنشاء الباكيات وأعمال الرصف وتركيب البلدورات والمرحلة الثالثة بتكلفة 5 مليون لاستكمال الأعمال والتشطيبات النهائية .

ثم قام محافظ البحيرة بتوزيع عقود إيجار لعدد 17 منفذا، تم تخصيصها لذوى الاحتياجات الخاصة لعمل أنشطة خدمية والمحلات الخاصة لمرتادى الموقف .

وقدم المواطنين الشكر للمحافظ على جهوده وحرصه على إنجاز مجمع المواقف والذى يتميز بموقعه فى مدخل مدينة كوم حمادة مع طريق قرية بيبان بعيدا عن الكتلة السكنية وبجوار مستشفى كوم حماده الجديد، الامر الذى سيؤدى للتيسير على المرضى، فضلا ً عن القضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .

جانب من الحضور



خلال افتتاح الموقف



محافظ البحيرة يفتتح الموقف