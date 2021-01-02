محافظ البحيرة يفتتح كوبري الشهيد رامى حسنين ومحطة صرف العتقا.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم السبت، كوبرى مشاة الشهيد رامي حسنين بمدينة إيتاي البارود يرافقه أسرة الشهيد، ويقع الكوبري أعلى السكة الحديد وترعة الخندق ويربط بين جانبي البر الشرقي والغربي للمدنية بطول 117م وعرض 7م بتكلفة 28٠5 مليون جنيه تمويل محافظة البحيرة وشاركت وزارة التنمية المحلية بثلث التكلفة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن كوبري المشاة سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء علي مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلي كوبري السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان المحطة مما زاد من معاناة الأهالي وتكبدهم وتحملهم صعوبة ومشقة الانتقال من الجانب الشرقي إلى الغربي والعكس.

وأهدى المحافظ، أسرة الشهيد رامي حسنين درع المحافظة، تقديراً لجهوده فى خدمة الوطن، مشيراً إلى أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، مضيفا أن مصر لم و لن تنسى أبنائها، وأن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

كما واصل المحافظ، جولاته بمركز إيتاي البارود ، وافتتح محطة رفع صرف الصحي العتقا بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود المقامة على مساحة 400 متر بتكلفة 8 مليون جنيه ، وتخدم 10 آلاف نسمه .

وتتكون المحطة من خطوط طرد بطول 1.7 كم وشبكات انحدار بطول 4 كم و محطة رفع بطاقة 80 لتر / ثانيه ، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكا وتجارب التشغيل التجريبي وكل الأعمال بها بنسبة 100%، ودخولها الخدمة .

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة ، د.نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصحي، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.



محافظ البحيرة يرفع العلم



كوبري رامى حسنين



محافظ البحيرة وأسرة الشهيد



افتتاح كوبري الشهيد رامي حسنين



محافظ البحيرة يفتتح محطة العتقا



جانب من افتتاح المحطة