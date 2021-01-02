محافظ البحيرة يتفقد مشروع صرف صحى البريجات بمركز كوم حمادة.. صور

البحيرة – ناصر جودة

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة تفقدية ظهر اليوم بمركز ومدينة كوم حماده تفقد خلالها مشروع صرف صحي البريجات والذى يخدم 4 قري "البريجات – دمشلي- علقام – أبو الخاوى" وهو عبارة عن محطة معالجة و5 محطات رفع وخطوط انحدار بطول 80 كم وخطوط طرد بطول 11كم بتكلفة إجمالية 505 مليون جنيه.

في إطار حرصه وتأكيده على المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة بالمحافظة فى مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية هامه للعمل على تلبية وتوفير احتياجات المواطنين.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشموني السكرتير العام ومحمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وعبد الله المليجى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.

محافظ البحيرة يتفقد المحطة

رسومات مشروع المحطة

المحافظ مع المسئولين عن الانشاءات