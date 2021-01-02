محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد بتكلفة 838 مليون جنيه.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحاً طبياً عملاقاً تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني مركز ومدينة كوم حمادة .

جاء ذلك خلال اللواء المحافظ لمستشفى كوم حمادة الجديد المقامة على مساحة إجمالية 8900 متر2 ( مساحة المباني 3100 متر2 ) وبتكلفة إجمالية 838 مليون جنيه .

وتتكون المستشفى من دور أرضى و5 أدوار علوية بطاقة 262 سرير وتضم (عدد اسرة العناية 20 - عدد الحضانات 31 - عدد ماكينات الغسيل الكلوى39 - القسم الداخلى 114 - العمليات 6 - العيادات 16 عياده و4 اسنان - الأفاقة 15 - الطوارئ 16).

ويشمل الدور الأرضى على اقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى و الاشعة والتعقيم و المغسلة و المطبخ وغازات طبيه كما يضم الدور الاول على قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية.

أما الدور الثانى فيتكون من اقامة جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم ومكتب مدير المستشفى ، والدور الثالث اقامة داخلى والدور الربع يضم غرف اقامه داخلى سكن للاطباء والتمريض والدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات للولاده الطبيعية والعناية بالاطفال المبتسرين .

وقام محافظ البحيرة بتفقد جميع أقسام المستشفى المختلفة وغرف العمليات بها وأشاد بالمستشفى كصرح طبى عملاق يأتي استكمالاً لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة .

رافق محافظ خلال تفقد المستشفى، الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، وعبد الله المليجي رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن المركز .



جانب من تجهيزات مستشفى كوم حمادة



جانب من زيارة محافظ البحيرة لمستشفى كوم حمادة



محافظ البحيرة بمستشفى كوم حمادة



مستشفى كوم حمادة



