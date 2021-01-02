اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القرنة

السبت، 02 يناير 2021 08:24 م
محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القرنة محافظ الأقصر يتفقد المشروعات بمدينة القرنة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، اليوم السبت، المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة القرنة ، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، و أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، بإجمالي طول حوالي 5 كم، ومقر وحدة طب الأسرة بالقبلي قامولا والتي تم افتتاحها بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

 

كما تابع المحافظ عدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، والتي يشارك في تنفيذها عدد من منظمات المجتمع المدني ، وخلال جولته بمدينة القرنة، وجه محافظ الأقصر، بإعادة رصف طريق السيدة زينب  بإجمالي طول 3 كيلو متر، لخدمة المواطنين و تسهيل الحركة السياحية داخل مدينة القرنة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة القرنة

مشروعات قومية بالاقصر

اخبار المحافظات

القرنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة