محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القرنة

الأقصر - أحمد مرعى

تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، اليوم السبت، المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة القرنة ، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، و أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، بإجمالي طول حوالي 5 كم، ومقر وحدة طب الأسرة بالقبلي قامولا والتي تم افتتاحها بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

كما تابع المحافظ عدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، والتي يشارك في تنفيذها عدد من منظمات المجتمع المدني ، وخلال جولته بمدينة القرنة، وجه محافظ الأقصر، بإعادة رصف طريق السيدة زينب بإجمالي طول 3 كيلو متر، لخدمة المواطنين و تسهيل الحركة السياحية داخل مدينة القرنة.