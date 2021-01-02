محافظ الإسكندرية يكلف بالتعامل الفورى مع حادث هبوط أرضى بالعامرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العامرية أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي بمنطقة النهضة بقرية طيبة1 بجوار مصنع جبنة نطاق حي العامرية أول، والذي تسبب في حفرة كبيرة سقط فيها سيارة خاصة مما أدى لوفاة سائق السيارة.

ووجه المحافظ، بنزول لجنة مختصة لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور تواجد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، حيث تم تشكيل لجنة في الحال للوقوف علي حقيقة الأمر، حيث تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبنة ونتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، كما تم التأكيد علي الجهات المعنية بقطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.