محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لإعمال الرصف والنظافة بمراكز المحافظة

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير التى تتم بقرى ومراكز المحافظة ، موجهاً رؤساء المراكز والاحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة أعمال الرصف للطرق واستكمال أعمال صيانة أعمدة الانارة والتشجير ، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الامن من المخلفات الصلبة .

حيث تفقدت هويده شافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية أعمال الرصف بشارع الترعة القديمة ووضع التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة بداية من المدرسة المهنية حتى شارعى طريق بنى إدريس ومصرف مهنى ضمن الخطة الموحدة لمركز ومدينة القوصية للعام المالى 2020 / 2021 ، وذلك لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية ، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الموحدة لأعمال إعادة الرصف بمركز القوصية والتى تشرف عليها الهيئة العامة للطرق فى إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل للأشراف على تنفيذ الطرق المحلية.

حيث قامت الشركة المنفذه بإلقاء التربة الزلطية كاحد أولى خطوات أعمال إعادة الرصف .

كما ترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع 24 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة الوحدة المحلية بقرية بالنواورة حسب الخطة المعدة للنظافة وتحسين مستوى البيئة في القرية ، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بباقى قرى المركز وتمهيدا الطرق الداخلية وتسويتها وإنارة الشوارع واستكمال أعمال الصيانة للأعمدة الكهربائية .

كما شهد اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم اليوم ، بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومى لمتابعة أعمال الرصف بشوارع قرى المركز بالإضافة إلى رفع الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم .



حملات نظافة بمراكز اسيوط

رفع القمامة من الشوارع

جانب من حملة النظافة

صيانة أعمدة الإنارة



حملات نظافة بالمراكز

إزالة القمامة من مراكز اسيوط