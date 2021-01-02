كهرباء إسنا تعلن فصل التيار عن عدة مناطق صباح اليوم لإجراء الصيانات اللازمة

وأضافت هندسة كهرباء مدينة إسنا، أنه تقرر قطع الكهرباء عن مدينة إسنا بالكامل ما عدا المناطق التالية:- "نجع الشيخ فضيل – منطقة الراهبات – جسر السيالة – منطقة مخبز عطية – منطقة الملجأ – شارع البحر حتى كمين السياحة"، وذلك من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، حيث تقدم قطاع الكهرباء بخالص الإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي خلال ساعات الفصل، مناشداً جميع المواطنين بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازم لتفادى ساعات الفص للتيار الكهربائى.

وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الخميس الماضى، انقطاع التيار الكهرباء عن المدينة بالكامل وقراها ونجوعها، وذلك مع بدء شركة كهرباء الأقصر أعمال صيانة عطل فى محطة محولات الكهرباء جنوب المحافظة، ومن المقرر أن يتم إنهاء الإصلاحات خلال ساعتين، حيث صرح المهندس محمد كريم مهندس بمحطة محولات مدينة إسنا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن مدينة إسنا بالكامل وقراها ونجوعها والتى تشمل القرى التالية:- "الدير - الشغب - النمسا - الحلة - كومير - اصفون - توماس - الكيمان - النجوع بحرى وقبلى - بالاضافة الى بندر إسنا"، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا اليوم الخميس وذلك بسبب العمل فى إصلاح عطل بمحطة محولات الكهرباء.