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كازاخستان تعتمد بروتوكولا لميثاق الأمم المتحدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

السبت، 02 يناير 2021 10:46 ص
كازاخستان تعتمد بروتوكولا لميثاق الأمم المتحدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام قاسم جومارت
كتب محمد جمال

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وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم على قانون حول إبرام البروتوكول الاختيارى الثانى لاتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المدنية والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذكر المكتب الصحفى لرئيس الدولة، أن كازاخستان وقعت على هذا البروتوكول في سبتمبر 2020، بحسب " روسيا اليوم".

ووفقا لهذه الوثيقة الدولية، تتعهد الدول الموقعة عليها، بالالتزامات التالية: عدم استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغائها في إطار ولايتها القضائية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، وهو يعرض البروتوكول على أعضاء البرلمان، إن الاستثناء الوحيد المسموح به، هو فترة الحرب، بشرط وجود نص رسمي يشرع ذلك. ووفقا له، فإن كازاخستان تعتزم استخدام هذا الشرط.

فى الوقت الراهن، هناك تجميد لتطبيق عقوبة الإعدام في الجمهورية، تم فرضه في 17 ديسمبر عام 2003.


قاسم جومارت

كازاخستان

الأمم المتحدة

الإعدام

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