قرارات فورية بغلق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه أصدر توجيهات صارمة بغلق المساجد الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمسة.

وقال شاهين في تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه قرر إغلاق مسجد بإحدى قري الداخلة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمدة يومين لحين الالتزام ومراجعة الإجراءات الخاصة بالوقاية كما قرر إيقاف خطيبين بالمكافأة لعدم التزامهما بالوقت المحدد الخطبة والتي لا تزيد عن 10 دقائق.

وأضاف شاهين، أنه من المقرر أن يتم افتتاح مسجد الحصري بالفرافرة وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة ياسمين الحصري رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والمجتمعية والذي تم بناءه على مساحة 560 مترا، وتجهيزه بالكامل بـ9 ملايين جنيه.