قافلة بيطرية مجانية بقريتى 2 و 4 بناحية بحر البقر بمركز الحسينية الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية قامت بالإشتراك مع إدارة الحسينية البيطرية ، بتنفيذ قافلة بيطرية بقريتى 2 و 4 بناحية بحر البقر بمركز الحسينية ، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 129 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لعدد101 رأس ماشية ، كما تم تجريع 400 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 750 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية ، وترقيم وتسجيل 62 رأس ماشية وفحص وعلاج 1050طائر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.



تحصين الماشية بالقافلة الطبية



جانب من تحصين الماشية



حملة بيطرية بالشرقية