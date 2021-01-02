فيديو وصور.. رجل الشهامة بالغربية.. دافع عن فتيات تعرضن للتحرش حتى أصيب بكسر فى القدم

الغربية محمد طارق

شهد شارع سندبسط بمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، فى أول الساعات الأولى من العام الجديد، قيام بعض الشباب مستقلين توك توك بالتحرش بالفتيات، الأمر الذى أثار غضب أحد أصحاب معارض السيارات داخل المدينة، وقام بالدفاع عنهم مما جعله يتعرض للسحل عندما قام بالتمسك بالتوك توك، وأصيب على إثرها بكسر فى القدم وكدمات بجميع أنحاء الجسد.

وقال هشام رشاد، صاحب الواقعة والبالغ من العمر 50 سنة لـ"اليوم السابع" إنه كان يجلس داخل معرض السيارات الخاص به، فوجئ بأصوات وصرخات بعض البنات الموجودة بالشارع وذلك بسبب تحرش بعض الأشخاص بهم، فقام على الفور باستيقافهم وإبلاغهم بأن تلك الأعمال ليست من تعاليم ديننا ومن واجبنا المحافظة على تلك الفتيات.

وأضاف: "لم يعجبهم حديثى معهم فقاموا بالتمسك بى وأسقطونى على الأرض لمسافة كبيرة، فتجمع الأهالى وقاموا بنقلى إلى المستشفى، وإبلاغ قسم الشرطة الذى قام بتشكيل فريق بحث على الفور وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية هؤلاء الشباب.

وأوضح أنه تقدم بالبلاغ رقم 41 أحوال قسم شرطة زفتى، مؤكدا أن رجال الشرطة تسعى بكل جهد فى القبض على هؤلاء الشباب لتقديمهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لابد من تواجد فرد شرطة تابع لإدارة مرور الغربية، لأنها تشهد يوميا العديد من تلك الأعمال الإجرامية فضلا عن الحوادث.

وكان قد أصيب أحد أصحاب مكاتب السيارات بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بكسر فى القدم وذلك عندما قام بمنع مجموعة من المتحرشين يستخدمون توك توك فى التحرش بالفتيات المارة بالمنطقة.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام بوصول شخص يدعى " هشام ر " يبلغ من العمر 50 سنة مصاب بكسور فى القدم، وذلك بعد أن قام بمنع شباب يستقلون توك توك من التحرش بفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



المواطن عقب كسر قدمه



كسر قدم المواطن