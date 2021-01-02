فيديو.. "مجزرة في سماء روما" الألعاب النارية تقتل مئات الطيور ليلة رأس السنة

وكالات

نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه "مجزرة".

وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات وعشرات من الطيور النافقة - معظمها لطائر الزرزور - متناثرة على الأرض.

سبب النفوق ليس واضحا لكن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات قالت إنه يبدو مرتبطا بالألعاب النارية مدوية الصوت التي تطلق في الأحياء المشجرة والتي تستخدمها الطيور لأعشاشها.

وفي السياق، قالت لوردانا ديغليو، المتحدثة باسم المنظمة: "يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف. يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء".