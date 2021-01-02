اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 07:34 م
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فيتنام تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" قادمة من الخارج

السبت، 02 يناير 2021 06:30 م
فيتنام تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" قادمة من الخارج اجراءات مكافحة فيروس كورونا
هانوى /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية فى فيتنام، اليوم السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، قادمة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 1482 حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، فى بيان لها أوردته صحيفة فيتنام نيوز الإلكترونية، أنه تم وضع جميع المرضى الجدد قيد الحجر الصحى بمجرد وصولهم البلاد.

وتعافى ما يصل إلى 1337 مريضًا من المرض منذ بدء تفشى الوباء إلى الآن، بينما توفى 35 آخرين أكثرهم من كبار السن الذين كانوا يعانون من أوضاع صحية خطيرة وأمراض مزمنة.

 


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