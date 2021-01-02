فض ومنع إقامة حفل زفاف بقرية بهناى بالباجور في المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بفض إقامة شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المركز، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء .

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية، والتى ستبدأ غداً على الأفراد الذين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإعمال شئونها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو تجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، ومتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية فى المواعيد المقررة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .



جانب من فض شادر الفراشة



فض الشادر