فض حفلى زفاف فى بركة السبع والباجور بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بين المواطنين، وضرورة فض أى تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو مناسبات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم فض تجمع ومنع إقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية أبو مشهور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفض إقامة شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناي وذلك بالتنسيق مع شرطة المركز وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية والتي ستبدأ غداً علي الأفراد الذين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإعمال شئونها.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو تجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد المحافظ ، استمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، ومتابعة مدي الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، مؤكداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

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