غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

قامت الأجهزة التنفيذية بحى الشرق فى بورسعيد برئاسة العميد نعمان محمد، بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى الفريبور بحى الشرق، والذى يأتى ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف محمد فواز، سكرتير حى الشرق والإدارات المعنية بالحى.

وكان عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرية الصحة وهيئة الرعاية.

وأكد محافظ بورسعيد، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، وأن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم فى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد محافظ بورسعيد، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50%، وتطبيق الغرامة المقررة فورا فى حالة المخالفة، وأنه فى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانونى مع دور المناسبات التى يثبت مخالفتها.