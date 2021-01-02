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غدا .. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات كفر حجازى فى المحلة

السبت، 02 يناير 2021 11:28 ص
غدا .. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات كفر حجازى فى المحلة محول كهرباء - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائى من المحول رقم" 3 " بمحطة محولات كفر حجازى بالمحلة الكبرى، غدا الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لنقل كابل مفتاح المحول من الخلايا القديمة إلى الخلايا الجديدة.

وأشار المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز ومدينة المحلة هى، مناطق الششتاوى والبلقينى، والإرسال التليفزيونى، والغفران، والنصر 1و2، والمشتل، ومدينة العمال 1، و2، وقرتيى شبرابابل، وميت حبيب والعزب التابعة لهما.


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