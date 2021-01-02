عكاظ: السعودية تغلق صالة ألعاب نظمت فعالية لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وجه أمير منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن سلمان الجهات المختصة بإغلاق صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تنظيم فعالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وبحسب صحيفة عكاظ، تضمن توجيه أمير المنطقة إغلاق المنشأة المخالفة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وأكد على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها. كما تؤكد على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الإجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام وسيتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

وكان أثار فيديو تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حفل غنائي راقص في إحدى صالات الألعاب في السعودية سخطاً كبيراً.