طالبان تختطف حافلة تقل 45 راكبا فى أفغانستان

قالت قناة Shamshad News التلفزيونية، إن مجموعة من مسلحي "طالبان"، استولت على حافلة تقل 45 راكبا في ولاية هرات في أفغانستان، بحسب" روسيا اليوم"، ونقلت القناة، عن مصادر مطلعة، أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا (السادسة بتوقيت موسكو)، ولم تقدم القناة، أية تفاصيل أخرى.
طالبان تختطف حافلة تقل 45 راكبا فى أفغانستانالسبت، 02 يناير 2021 11:57 ص
طالبان
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