اليوم السابع
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طالبان تختطف حافلة تقل 45 راكبا فى أفغانستان

السبت، 02 يناير 2021 11:57 ص
طالبان تختطف حافلة تقل 45 راكبا فى أفغانستان طالبان
كتب محمد جمال

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قالت قناة Shamshad News التلفزيونية، إن مجموعة من مسلحي "طالبان"، استولت على حافلة تقل 45 راكبا في ولاية هرات في أفغانستان، بحسب" روسيا اليوم"، ونقلت القناة، عن مصادر مطلعة، أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا (السادسة بتوقيت موسكو)، ولم تقدم القناة، أية تفاصيل أخرى.


طالبان

أفغانستان

الجيش الأفغانى

ولاية هرات

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